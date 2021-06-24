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Сюжет: Семейное насилие

Ревнивый муж закопал жену в яме. Суд приговорил его к общественным работам

Жителя Панфиловского района, избившего свою жену, а затем закопавшего ее в яме, приговорили к 280 часам общественных работ. Об этом сообщается в приговоре райсуда.

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В ходе разбирательства обвиняемый признал свою вину и дал показания. В декабре 2020 года он приехал из России. По его словам, стал замечать, что супруга изменилась, не уделяла ему должного внимания, и он стал подозревать ее в измене. 22 апреля от злости выпил спиртное, так как накануне до этого обнаружил в телефоне супруги ее переписку с чужим мужчиной.

«Со слов обвиняемого, придя домой, он стал требовать от супруги, чтобы она призналась в измене, но та стала отрицать. Ударив женщину несколько раз, он потащил ее за сарай, где заранее выкопал яму, и толкнул туда. Он закопал ее, чтобы припугнуть. В это время прибежали соседи, которые успокоили его и вместе вытащили женщину из ямы. В содеянном мужчина раскаялся, пояснил, что пошел на такое действие из ревности. Потерпевшая на судебном заседании пояснила, что с мужем помирилась, никаких претензий не имеет, и просила прекратить в отношении него уголовное преследование», — сообщается в приговоре суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198751/
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