Вымогавшего взятку следователя оправдали. Военная прокуратура обжалует приговор

Следователя ГКНБ, обвиняемого в вымогательстве взятки, оправдали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Октябрьский районный суд Бишкека.

«Следователь приехал к потерпевшей А.О. и стал вымогать у нее 77 тысяч сомов за прекращение уголовного дела по факту подделки документов. В этот же день С. уулу Н. был задержан сотрудниками УГСБЭП по Бишкеку. Позже расследованием дела занималась Военная прокуратура. В суде гособвинение просило признать С. уулу Н. виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, а также лишить его права служить в ГКНБ сроком на три года. Кроме того, прокуроры просили назначить штраф в размере 220 тысяч сомов. Однако судья Кымбат Архарова признала его невиновным и оправдала по всем предъявленным обвинением за отсутствием события преступления. Известно, что Военная прокуратура внесет апелляционное представление», — сообщили редакции.

Напомним, что 4 сентября 2020 года в Бишкеке работники ГСБЭП совместно с ГКНБ в рамках досудебного производства задержали сотрудника Госкомитета нацбезопасности по Октябрьскому району столицы. У него обнаружили $1 тысячу. Всего же он требовал от бизнесмена $3 тысячи. Подозреваемый представлялся работником Финпола.