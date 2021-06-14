Врач Минобороны выпил водку и принял снотворное. Он в реанимации

Врач Минобороны госпитализирован после принятия снотворного. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 11 июня ночью мужчина сначала выпил водку, а затем принял снотворное. После этого ему стало плохо, медики скорой помощи госпитализировали его.

В пресс-службе Минобороны подтвердили информацию о госпитализации военнослужащего Д.И.

«Находясь в отпуске по болезни, 11 июня он употребил спиртное. После этого, со слов матери, военнослужащий не смог уснуть и принял снотворное. Так как его состояние резко ухудшилось, Д.И. госпитализирован в Чуйскую областную объединенную больницу. Военнослужащий находится в реанимации под наблюдением врачей. Обеспечивается необходимыми лекарственными препаратами. По данному случаю назначено служебное расследование», — проинформировали в ведомстве.