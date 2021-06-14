Сотрудников УВД Октябрьского района Бишкека обвинили в пытках. Версия милиции

По факту пыток со стороны сотрудников УВД Октябрьского района Бишкека в отношении Владимира Косаша ведется досудебное производство по статье 143 «Пытки» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, заявление потерпевшей стороны находится в производстве управления ГКНБ по Бишкеку.

11 января 2019 года примерно в 20.30 в милицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир столицы пьяный сын избивает мать. На место выехали следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района и участковый. По приезде факт подтвердился, Владимир Косаш был сильно пьян и не реагировал на законные требования правоохранителей.

Вооружившись ножом, он также пытался ударить участкового в область груди, однако милиционер увернулся и получил ножевое ранение в локоть левой руки, затем обратился за медицинской помощью.

Этот факт зарегистрировали, начато досудебное производство по статье 130 «Покушение на убийство» УК КР. 27 февраля 2020-го Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении подсудимого и осудил на восемь лет лишения свободы.

Ранее адвокаты обвинили сотрудников УВД Октябрьского района в применении пыток к задержанному. По их словам, уже более двух лет правоохранители уходят от ответственности.