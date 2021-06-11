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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Араване родила 16-летняя девочка. Подозреваемого в ее изнасиловании отпустили

В Араванском районе родила 16-летняя девочка. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что девочку изнасиловали в 2020-м. Подросток побоялась рассказать о произошедшем взрослым.

«По предварительным данным, девочку изнасиловал 63-летний односельчанин. О беременности дочери ее мама узнала в ноябре прошлого года, когда та была на четвертом месяце. В мае несовершеннолетняя родила мальчика. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» УК КР. В ходе следствия обвиняемый был водворен в ИВС, однако Ошский городской суд отпустил его под домашний арест», — рассказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197397/
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