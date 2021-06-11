В ГКНБ рассказали подробности задержания начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова.

Фото ГКНБ. В Кыргызстане задержали начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова

По данным пресс-центра ведомства, установлены факты незаконного обогащения со стороны чиновника. На основании собранных материалов начали досудебное производство по статье 323 «Незаконное обогащение» УК КР.

Установлено, что Нурбек Айтмаматов, используя свои должностные полномочия, организовал на Юго-Западной таможне коррупционные схемы по недостоверному декларированию грузов, «лжетранзита» товаров, тем самым извлекал значительные теневые доходы.

На коррупционные средства он купил большое количество движимого и недвижимого имущества — более 30 элитных квартир, стоимостью $4,5 миллиона, а также более 10 автомобилей за $1 миллион.

При этом часть теневых доходов легализовал через строительные компании «К.С.И.» и «Р.К.», основными долями которых владеет он сам. Задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.