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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В отношении жителя Джалал-Абада возбуждено дело за многоженство

Милиция Сузакского района Джалал-Абадской области начала досудебное производство в отношении местного жителя, женившегося во второй раз, не разведясь с первой женой. Об этом сообщает УВД области. Следствие ведется по статье «Двоеженство или многоженство» УК КР.

В начале июня в Сети появилось видео со свадьбы из Сузакского района. Из него следует, что мужчина женится во второй раз, при этом не разведясь с первой женой. Более того, первая супруга вместе с детьми участвует в торжественном мероприятии и поздравляет его с новой женой.

«Я желаю счастья сестре, а не сопернице», — говорит первая жена, выступая с пожеланиями.

Напомним, что многоженство в Кыргызстане наказывается уголовно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197294/
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