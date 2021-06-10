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Женщины незаконно собирали «дань» с торговцев стихийных точек. Их арестовали

Двух женщин, незаконно собиравших деньги с торговцев стихийных точек на Ошском рынке, Ленинский районный суд Бишкека заключил под стражу на два месяца. Об этом на пресс-конференции заявила предприниматель Анара Абдразакова.

По ее словам, на территории Ошского рынка действует 5 тысяч стихийных торговых точек.

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«На рынке есть женщины, которые незаконно взимают деньги с торговцев без начисления налогов, каких-либо пошлин, разрешительных документов и без оплаты в Соцфонд. Одна из них — Дария Кадыркулова. С сентября 2020 года я подавала множество заявлений в отношении нее. Было зарегистрировано 29 заявлений в ЕРПП. Но по ним до мая 2021-го не было предпринято никаких действий. 22 апреля Дария Кадыркулова избила меня. После этого я вынуждена была обратиться в ГУВД столицы, и только там приняли к рассмотрению все факты нарушений. 9 июня судья избрал в отношении Дарии Кадыркуловой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказала предприниматель Анара Абдразакова.

Она добавила, что 2 июня суд также арестовал на два месяца Диляро Кадирову, которая по ее словам, незаконно собирала деньги с торговцев стихийных точек.

«Участок на улицах Кулиева, Бейшеналиева, Токтогула и проспекте Чуй — это место активной уличной стихийной торговли. Есть аудио, видео подтверждения, как Диляро Кадирова, Дария Кадыркулова, Жайнаш, Перизат, Мээрим Шабаева и другие женщины избивали тех, кто не отметился. После пострадавшие оказывались еще и виновными. Есть судмедэксперт Батаева, которая дает заключения не в пользу пострадавших, а нападавших», — говорит Анара Абдразакова.

В связи с этим она призвала торговцев, пострадавших от действий указанных женщин, обратиться в милицию и не бояться.

В Ленинском районном суде 24.kg пообещали предоставить подробности о деле Диляро Кадировой и Дарии Кадыркуловой позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197134/
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