Почти до полусмерти. В Чуйской области супруг периодически избивал свою жену

В Чуйской области супруг периодически избивал свою жену. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

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По его словам, к нему обратилась женщина и рассказала, что периодически подвергалась семейному насилию. Последний раз после побоев она пролежала в больнице 22 дня.

«Я обратилась с заявлением в УВД Аламединского района. Там зарегистрировали заявление по Кодексу о проступках, а судмедэксперт вынес заключение, что это легкие побои, не повлекшие вреда здоровью. Мы развелись, но он до сих пор преследует меня и угрожает убить. На днях снова напал, отобрал и разбил телефон, боковое стекло автомобиля. Написала второе заявление, но его зарегистрировали по статье «Хулиганство», а не «Грабеж». Почему в нашей стране не работает система защиты прав женщин и детей? За такие телесные повреждения мужья отделываются максимум штрафом. Почему закон не пресекает насилие в семье с самого начала? Почему мы ждем, пока нас не убьют мужья?» — задается вопросами потерпевшая.