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Происшествия

Двое мужчин вымогали деньги, прикрываясь именем брата президента. Их задержали

ГКНБ установлен факт мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что А.М.Б. и Б.У.М., прикрываясь именем брата президента Садыра Жапарова Сабыра Жапарова и спекулируя якобы его личной заинтересованностью, пытались взять деньги у потерпевшего в сумме $1 миллион 250 тысяч за решение вопроса по вывозу контейнеров с товаром народного потребления. Контейнеры были задержаны и находились на территории Казахстана.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. После получения части денег были задержаны двое подозреваемых. Задержанный А.М.Б. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в пресс-центре.

ГКНБ КР напоминает, что при использовании имени и репутации высших должностных лиц государственных органов, а также их близких родственников в преступных целях, в отношении злоумышленников будут приниматься жесткие меры в рамках действующего законодательства.

При наличии подобных фактов просят обращаться в дежурную часть ГКНБ: 0312620585, 0312660475.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196395/
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