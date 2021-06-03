Исчезновение Орхана Инанды. Задержан мошенник, обещавший найти пропавшего

Мужчина представлялся сотрудником ГКНБ и обещал найти Орхана Инанды. Свои услуги он оценил в $50 тысяч. Его задержали, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, накануне с письменным заявлением в милицию обратился гражданин Турции М.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который представился сотрудником ГКНБ. Войдя в доверие, обманным путем он завладел автомобилем марки Subaru Impreza и $50 тысячами.

Милиция объявила план «Перехват». В ходе проведения следственных действий и разыскных мероприятий оперативники криминальной милиции задержали уроженца Ошской области О.Б. 1994 года рождения. По данным ГУВД, он был ранее судим. Его водворили в ИВС.

«При проведении обыска на месте задержания у подозреваемого были обнаружены и изъяты автомобиль марки Subaru Impreza, деньги в размере $50 тысяч, травматический пистолет со снаряженным магазином и шестью патронами. По месту проживания задержанного обнаружены и изъяты патроны в количестве 12 штук. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений», — сообщили в милиции.