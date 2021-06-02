В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 20 тонн черешни

За неделю в Новосибирскую область из Кыргызстана и Казахстана пытались провезти пять партий подкарантинной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, выявлено, что продукция высокого фитосанитарного риска перевозилась с нарушениями требований законодательства.

На упаковках с партиями кыргызской черешни весом 20,5 тонны и казахстанского чеснока (18 тонн) отсутствовали маркировки, которые должны содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции в Россию запретили. Груз возвращен отправителям.

Всего в мае объем партий подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, поступивших из Кыргызстана и Казахстана, составил 606 тонн.