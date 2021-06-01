В Погранслужбе рассказали подробности происшествия в Баткенской области

На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошло происшествие. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

Уточняется, что, по предварительным данным, во время несения службы в селе Паскы-Арык Баткенского района в результате неосторожного применения оружия один пограничник скончался на месте, второй получил ранение.

«О происшествии были оповещены соответствующие органы. В настоящее время на месте находится командование Баткенского пограничного отряда, которое проводит разбирательство по данному факту», — заявили в Погранслужбе.