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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В ГКНБ рассказали подробности задержания Азиза Суракматова

Установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова задержали

Уточняется, что экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов, занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения, создал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных стройкомпаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов.

Для незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков Азиз Суракматов оказывал давление на работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов.

«Бывший мэр делал это для получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями стройкомпаний, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов. В результате указанной коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов. Азиз Суракматов задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195348/
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