Шесть незаконных майнинг-ферм выявили в Бишкеке и Чуйской области

Сотрудники ГКНБ выявили в Бишкеке и Чуйской области шесть майнинг-ферм, которые незаконно были подключены к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлены крупные промышленные объекты, которые незаконно предоставляли электроэнергию для деятельности майнинг-ферм. Последние получали сверхприбыль от потребления электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фермы были обнаружены в селе Дружба Чуйской области, на улицах Валиханова и Табалдиева в Бишкеке, на территории завода «Фрунзе» и СЭЗ Бишкека. Изъято более 2 тысяч единиц оборудования.

Возбуждено уголовное дело. ГКНБ устанавливает причастных к созданию майнинг-ферм и подключению их к сетям.