Избиение солдат на полигоне. Адвокат сообщила подробности происшествия

Майор Минобороны, подозреваемый в превышении власти, систематически издевался над военнослужащими контрактной службы. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

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По ее словам, в ночь с 17 на 18 мая на военном полигоне «Ала-Тоо» майор Минобороны избил двух военнослужащих контрактной службы. Он пинал их по голове и бил по разным частям тела различными предметами, а именно скалкой и стульчиком.

«Майор позвонил другому военнослужащему по телефону, угрожал тем, что не прекратит избиение двух потерпевших (подчиненных. — Прим. 24.kg). Он потребовал, чтобы тот приехал на полигон, выражаясь при этом нецензурной бранью и обещая, что «выпьет его кровь». Контрактник не мог не выполнить приказа старшего по званию, выехал по требованию майора вместе с родственниками. Последние позвонили в милицию и сообщили, что на полигоне уже избиты двое военнослужащих и нужно предотвратить дальнейшие преступные действия майора, поскольку от этого может пострадать еще один контрактник», — сказала Назира Абдумуминова.

Она отметила, что милиционеры прибыли на место происшествия примерно через два часа после сообщения.

«На месте были обнаружены следы крови одного из избитых. Там были родственники пострадавшего. Выяснилось, что ранее он вымогал у контрактников еженедельно по 1 тысяче сомов. Известно, что до этого случая с полигона пропали железнодорожные рельсы. По факту пропажи, со слов майора, Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело», — добавила Назира Абдумуминова.

Во время личной беседы с адвокатом майор полностью признал свою вину, просил прощения у родственников и обещал больше не превышать своих полномочий. Аудиозапись разговора передана милиционерам.

Адвокат просит Военную прокуратуру республики взять под контроль ведение досудебного производства по этому факту.