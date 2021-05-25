В Аксыйском районе 11-летний ребенок упал вместе с лошадью в реку. Мальчика ищут

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области школьник упал с моста в реку вместе с лошадью. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его информации, накануне в 14.00 11-летний житель Аксыйского района Н.Э. ехал верхом на своей лошади в сторону джайлоо, но, переходя реку, вместе с ней упал с моста.

«Лошадь уже нашли, а самого ребенка еще нет. Данный факт был зарегистрирован как несчастный случай. На месте работают сотрудники милиции, близкие родственники и односельчане», — рассказали в милиции.