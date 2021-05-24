Нападение на продавца в торговом центре. В милиции рассказали подробности

По инциденту в торговом центре «Таш-Рабат» ведут досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

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По ее данным, 20 мая в милицию обратилась гражданка Л.В. и попросила принять меры в отношении мужчины, который нанес ей телесные повреждения.

Однако мужчина написал встречное заявление на реализатора и попросил наказать девушку. Он указал, что она нанесла телесные повреждения его трехлетней дочери.

Для определения степени тяжести полученных телесных повреждений назначили судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых дадут соответствующую юридическую оценку.

Напомним, что в Бишкеке посетитель торгового центра «Таш-Рабат» оскорбил и несколько раз ударил реализатора одного из бутиков. Видео опубликовали на YouTube.