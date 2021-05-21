Избиение мальчика с ДЦП. Дело на контроле уполномоченного по правам ребенка

Избиение ребенка в общественном фонде «Аутизм победим kg» находится на контроле уполномоченного по правам ребенка Жыпарисы Рысбековой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, сегодня стало известно, что шестилетнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья била сотрудница учреждения.

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Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Жыпариса Рысбекова встретилась с матерью ребенка Назгуль Асановой, которая рассказала о положении семьи и произошедшем инциденте. Семья временно переехала из Ошской области в Бишкек для получения специализированных услуг для 6-летнего Исы Ражапалиева.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что будет усилен контроль за подобными вопиющими фактами насилия в отношении детей в дальнейшем.

Принято решение рекомендовать всем организациям, оказывающим социальные услуги, устанавливать видеокамеры в кабинетах и тщательно отбирать сотрудников при приеме на работу, усилить требования к сотрудникам, работающим в этих организациях.

Как отмечается, мать ребенка подала заявление в УВД Первомайского района Бишкека.