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Происшествия

Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем похитил ее

Сотрудники УВД Оша по подозрению в похищении человека задержали 28-летнего Т.Д. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что в ночь с 18 на 19 мая подозреваемый похитил 17-летнюю девушку из Кызыл-Кии и привез в южную столицу.

«По предварительным данным, в 2019 году мужчина несколько раз насиловал девушку. Он сказал ей, что снял происходящее на видео, и угрожал. Пострадавшая боялась писать заявление в милицию. И боится давать показания против задержанного. 18 мая подозреваемый похитил девушку, затолкнув в машину. По дороге в Ош он побил ее, а телефон сломал. Известно, что Т.Д. приревновал девушку к другому мужчине, сказав, что никому ее не отдаст. 19 мая сотрудники ОВД Ак-Бууринского района задержали продозреваемого. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение человека» УК КР», — рассказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194834/
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