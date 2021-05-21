15:19
USD 83.97
EUR 102.34
RUB 1.14
Происшествия

Две компании в Нарыне незаконно приватизировали помещения детского сада

В Нарынской области возвращены в муниципальную собственность незаконно приватизированные объекты детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, факт незаконной приватизации имущества выявили в Ак-Моюнском айыл окмоту Ат-Башинского района.

Установлено, что отделения ОАО «Кыргызтелеком» и ГП «Кыргыз почтасы» незаконно приватизировали два помещения муниципального детского сада «Тамчы-Булак» общей площадью 44,72 квадратных метра.

Прокуратура Ат-Башинского района внесла представление на имя главы Ак-Моюнского айыл окмоту, и помещения вернули на баланс детского сада.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194816/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Две малоимущие семьи получили земельные участки в Иссык-Кульской области
Приватизация госимущества: зачем это нужно и будет ли толк
На громкую музыку из детского сада жалуются жители «Городка энергетиков»
Приватизация и национализация в Кыргызстане. Чем рискуем и что получим
Доведенные до грани. Госпредприятия, которые хочет продать кабмин
Генпрокуратура будет следить, как ЦИК и омбудсмен исполняют законы
Неэффективные госпредприятия ликвидируют или приватизируют
На Иссык-Куле судебные исполнители присвоили больше 1 миллиона сомов
Ветер порвал баннер на бывшем здании Генпрокуратуры. Мэрия ищет спонсора
Срок за ала качуу и семейное насилие. Что еще хотят изменить в Уголовном кодексе
Популярные новости
В&nbsp;Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана В Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана
В&nbsp;Баткене кыргызстанцев задержали и&nbsp;забрали в&nbsp;Ворух. После переговоров отпустили В Баткене кыргызстанцев задержали и забрали в Ворух. После переговоров отпустили
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за&nbsp;вымогательство взятки Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
На&nbsp;границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты На границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты
Бизнес
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
21 мая, пятница
15:12
Две компании в Нарыне незаконно приватизировали помещения детского сада Две компании в Нарыне незаконно приватизировали помещен...
15:10
Это проверка. Мэрия не будет выселять жильцов многоэтажки в Бишкеке
14:56
МИД взял на контроль дело о семейном насилии кыргызстанки в Саудовской Аравии
14:37
Наццентр по предупреждению пыток: Наши рекомендации игнорируют
14:20
Для зараженных COVID-19 свободны 335 коек в медучреждениях Бишкека