Две компании в Нарыне незаконно приватизировали помещения детского сада

В Нарынской области возвращены в муниципальную собственность незаконно приватизированные объекты детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, факт незаконной приватизации имущества выявили в Ак-Моюнском айыл окмоту Ат-Башинского района.

Установлено, что отделения ОАО «Кыргызтелеком» и ГП «Кыргыз почтасы» незаконно приватизировали два помещения муниципального детского сада «Тамчы-Булак» общей площадью 44,72 квадратных метра.

Прокуратура Ат-Башинского района внесла представление на имя главы Ак-Моюнского айыл окмоту, и помещения вернули на баланс детского сада.