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В Бишкеке людей незаконно хоронили на закрытом кладбище. Возбуждено дело

Выявлена устойчивая коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекское агентство ритуальных услуг» (МП «БАРУ»). Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что отдельные сотрудники МП «БАРУ» за денежное вознаграждение в размере от $1 тысячи до $5 тысяч производили захоронения на Юго-Западном кладбище в селе Чон-Арык, подделывая документы на умерших.

«По документам умершие были захоронены на других кладбищах, но на самом деле их хоронили на Юго-Западном. Задержан сотрудник МП «БАРУ» А.А. при получении 40 тысяч сомов за захоронение усопшего на законсервированном кладбище. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности работников МП «БАРУ», — сообщили в ГКНБ.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Задержан сотрудник МП «БАРУ»

Напомним, в связи с отсутствием свободных участков с 1 января 2021 года Юго-Западное кладбище закрыто для захоронения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194599/
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