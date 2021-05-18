В Ошской области задержали больше 440 килограммов героина

Установлена и пресечена деятельность крупнейшего международного наркоканала, через который транспортировали героин из Ближнего Востока в Европейские страны через территорию Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что 13 мая в Ошской области задержана большегрузная автомашина, оборудованная специальными тайниками. В транспорте обнаружен и изъят героин общим весом более 440 килограммов. Стоимость изъятого героина на черном рынке составляет более $20 миллионов.

«В рамках досудебного производства были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ двое кыргызстанцев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к указанному наркоканалу», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отмечают, что за годы независимости страны впервые в правоприменительной практике удалось перекрыть столь масштабный наркоканал и изъять рекордное количество тяжелых наркотиков.