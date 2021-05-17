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Сюжет: Приграничные конфликты

На границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты

Трех кыргызстанцев, взятых в заложники гражданами Таджикистана, освободили. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

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Уточняется, что три гражданских кыргызстанца ехали в Аксай по трассе Тамдык — Ворух. В это время их остановили и задержали граждане Таджикистана.

Между тем в ответ граждане КР задержали трех таджикистанцев. Выяснилось, что один из задержанных является сотрудником ГКНБ РТ, второй — милиционером и третий — гражданское лицо.

Известно, что после переговоров состоялся обмен заложниками. По предварительным данным, трое кыргызстанцев были избиты.

В полпредстве области эту информацию подтвердили. По данным ведомства, в настоящий момент решается вопрос о госпитализации освобожденных кыргызстанцев.

«Переговоры вели представители обеих стран. Сейчас наши граждане проходят обследование», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194194/
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