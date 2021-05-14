Стали известны подробности задержания несовершеннолетнего за двойное убийство

Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

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Уточняется, что ранее факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство двух и более лиц» УК КР, назначены необходимые экспертизы.

«Оперативники на территории города задержали подозреваемого в совершении двойного убийства. Им оказался ранее судимый 16-летний Ж.М., уроженец Иссык-Кульской области. Задержанный водворен в ИВС ГУВД столицы. В ходе допроса подозреваемый с участием законных представителей и адвоката признался в содеянном. Он также выдал вещественные доказательства, которые были приобщены к досудебному производству. Ж.М. после окончания седьмого класса в Иссык-Кульской области с 2018 года проживал в Токмаке», — рассказали в УВД.

Напомним, 12 мая в Бишкеке в одном из домов барачного типа произошло двойное убийство матери и дочери.