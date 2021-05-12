В Санкт-Петербурге из окна многоэтажки выпала 10-летняя кыргызстанка

В Санкт-Петербурге из окна пятого этажа выпала 10-летняя кыргызстанка. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел вчера примерно в 14.30 по бишкекскому времени. Ребенок выпал из окна дома на улице Советской.

Девочку госпитализировали с множественными травмами, в том числе с закрытой черепно-мозговой, ушибом головного мозга и легких, разрывом левой почки, переломом костей таза, в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливают. Семья девочки проживает в Санкт-Петербурге без регистрации.