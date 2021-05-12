14:15
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Происшествия

В Санкт-Петербурге из окна многоэтажки выпала 10-летняя кыргызстанка

В Санкт-Петербурге из окна пятого этажа выпала 10-летняя кыргызстанка. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел вчера примерно в 14.30 по бишкекскому времени. Ребенок выпал из окна дома на улице Советской.

Девочку госпитализировали с множественными травмами, в том числе с закрытой черепно-мозговой, ушибом головного мозга и легких, разрывом левой почки, переломом костей таза, в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливают. Семья девочки проживает в Санкт-Петербурге без регистрации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193787/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликтом закончилось празднование кыргызстанцами Дня Победы в Новосибирске
В Ростове-на-Дону оштрафован кыргызстанец, который покурил в самолете
Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы
В полицию Екатеринбурга поступило заявление о похищении гражданина Кыргызстана
Кыргызстанец предложил алтайскому таможеннику взятку. Его задержали
Массовое отравление кыргызстанцев на Сахалине. Дело передали в прокуратуру
На Сахалине с пищевым отравлением госпитализировали 12 кыргызстанцев
Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ
В аварии под Тверью с участием кыргызстанца погибла женщина. Он задержан
В Ленинградской области на берегу Финского залива обнаружили тело кыргызстанца
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Руководителей компании вызвали на&nbsp;допрос, но&nbsp;их&nbsp;нет в&nbsp;стране ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране
Ситуация на&nbsp;границе. На&nbsp;территории&nbsp;КР замечен генерал-майор Таджикистана Ситуация на границе. На территории КР замечен генерал-майор Таджикистана
Баткенцы остановили фуры с&nbsp;контрабандой. Их&nbsp;сопровождала милиция Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
На&nbsp;Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит На Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
14:00
Открытые списки. Как это поможет избирателю и партиям Открытые списки. Как это поможет избирателю и партиям
13:58
Садыр Жапаров поручил открыть в регионах филиалы академии «Алтын туйун»
13:45
Для зараженных COVID-19 свободны 177 коек в медучреждениях Бишкека
13:44
COVID-19 в мире. Заразились более 159,7 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
13:42
Ситуация на границе. Более 67 миллионов сомов собрано в помощь баткенцам