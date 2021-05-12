В полицию Екатеринбурга поступило заявление о похищении гражданина Кыргызстана

В полицию Екатеринбурга поступило заявление о похищении 31-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщило издание eanews.ru.

Мать пропавшего рассказала, что 8 мая в 8.30 на остановке «Амундсена» неизвестные насильно посадили ее сына в машину и увезли. На следующий день сын звонил с мобильного телефона по приказу похитителей. Он сообщил родителям, что для его освобождения надо перечислить 150 тысяч рублей.

По данным издания, достоверность информации проверяется. Материалы из полиции переданы в следственный комитет.