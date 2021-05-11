Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция

В Баткене местные жители остановили фуры с таджикистанскими номерами. Об этом 24.kg сообщили сельчане.
По их словам, большегрузные машины с таджикскими номерами сопровождала милиция.
«Они намерены сопроводить груз до границы. В фурах предположительно запчасти», — сказали местные жители.
На видео сотрудники внутренних дел угрожают жителям, снимающии происходящее на сотовый телефон.
По словам местных жителей, в регионе создана народная дружина против контрабанды товаров в Таджикистан.
Отметим, все КПП с Таджикистаном закрыты.