Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция

В Баткене местные жители остановили фуры с таджикистанскими номерами. Об этом 24.kg сообщили сельчане.

По их словам, большегрузные машины с таджикскими номерами сопровождала милиция.

«Они намерены сопроводить груз до границы. В фурах предположительно запчасти», — сказали местные жители.

На видео сотрудники внутренних дел угрожают жителям, снимающии происходящее на сотовый телефон.

По словам местных жителей, в регионе создана народная дружина против контрабанды товаров в Таджикистан.

Отметим, все КПП с Таджикистаном закрыты.