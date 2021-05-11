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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Бишкеке милиционеры сняли очередной ролик об ала качуу и напомнили о наказании

Сотрудники Октябрьского РУВД Бишкека сняли социальный ролик о похищении невест и напомнили о предусмотренном за это преступление уголовном наказании. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

«Похищение с целью вступления в брак — это не традиция, а самое настоящее тяжкое преступление, такие случаи заканчиваются трагедией для обеих сторон. При этом идущие на похищение часто привлекают к участию в нем своих друзей, тем самым делая их соучастниками преступления, которые также попадают под уголовную ответственность», — отметили в милиции.


В УВД напомнили также, что статья 175 УК КР «Похищение лица с целью вступления в брак» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193602/
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