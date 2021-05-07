Ситуация на границе. Таджикистан пытался выставить пограничный наряд в Баткене

В селе Арка-1 таджикские пограничники пытались выставить наряд. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, пограничники Кыргызстана потребовали убрать наряд с неописанного участка госграницы и таджикская сторона выполнила требования.

«По распространяемому в социальных сетях видео о контрабанде клубники сообщаем, что сегодня гражданка РТ пыталась продать до 10 килограммов клубники в селе Максат Лейлекского района. Однако пограничники соседней стороны сами пресекли незаконную деятельность женщины», — сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

В ведомстве отметили, что противодействие контрабандной деятельности на кыргызско-таджикском участке госграницы в настоящее время осуществляют как госорганы, так и гражданское общество — жители приграничных районов КР.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.