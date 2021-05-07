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Сюжет: Насилие над детьми

Стали известны подробности убийства подростка в психоневрологическом интернате

По факту драки со смертельным исходом в Беловодском психоневрологическом доме-интернате милиция возбудила уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что инцидент произошел 25 апреля, когда воспитанники дома-интерната пришли в здание после прогулки. В момент, когда все произошло, воспитатели отвлеклись на других детей.

«Двое воспитанников дома-интерната, 17-летний Х.Р. и 13-летний С.А., безпричинно стали избивать 15-летнего С.Н. Подростка привезли в больницу, где он скончался. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. Сейчас милиция выясняет причину конфликта между воспитанниками», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193291/
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