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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Избиение мальчика в Канте. Отчима приговорили к штрафу

Иссык-Атинский районный суд признал отчима, избившего мальчика, виновным по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина приговорен к выплате штрафа в размере 60 тысяч сомов.

Напомним, в мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором мужчина избивает маленького ребенка. Выяснилось, что инцидент произошел в феврале в Иссык-Атинском районе. С заявлением в милицию обратилась 25-летняя К.Б. Она просила принять меры в отношении своего сожителя, который избил ее сына, записал это на видео, а затем отправил ей в WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192923/
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