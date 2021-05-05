Избиение мальчика в Канте. Отчима приговорили к штрафу

Иссык-Атинский районный суд признал отчима, избившего мальчика, виновным по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина приговорен к выплате штрафа в размере 60 тысяч сомов.

Напомним, в мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором мужчина избивает маленького ребенка. Выяснилось, что инцидент произошел в феврале в Иссык-Атинском районе. С заявлением в милицию обратилась 25-летняя К.Б. Она просила принять меры в отношении своего сожителя, который избил ее сына, записал это на видео, а затем отправил ей в WhatsApp.