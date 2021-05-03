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Сюжет: Приграничные конфликты

Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли

Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли. Об этом в селе Максат заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, стороны пришли к единому мнению по нескольким участкам.

«Мы отдали на описание 112 километров. Должны закончить до 9 мая. Потом президенты подпишут и проведем демаркацию. Ваше село в этот участок не входит. Пока только до Кулунду», — сказал Камчыбек Ташиев.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192694/
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