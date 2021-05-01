Ситуация на границе. Это спланированная атака Таджикистана: убедитесь сами

Вечером 28 апреля на кыргызско-таджикской границе вновь вспыхнул конфликт. Стычка началась у пункта распределения воды «Головной». Местные жители стали закидывать друг друга камнями. Инцидент перерос в более серьезный конфликт с применением оружия.

На следующий день, 29 апреля, Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

Сейчас в двух районах Кыргызстана на границе с Таджикистаном стянуты военные силы обеих стран. Ситуация остается напряженной.

Число пострадавших, по последним данным, составляет 163 человека, 33 погибли, среди них ребенок. В результате конфликта эвакуированы 27 тысяч 358 кыргызстанцев.

Сегодня стало известно, что военные соседней страны обстреляли жилые дома в селе Арка Лейлекского района. О пострадавших не сообщается. Всех жителей накануне эвакуировали.

Это не единственное село, которое подверглось нападению военных и гражданских другой республики. Таджикистан атаковал несколько кыргызстанских населенных пунктов, которые находятся в приграничной зоне на спорных участках. Под обстрелами оказались также Баткенский и Лейлекский районы Кыргызстана.

Военные Таджикистана атаковали Кыргызстан как минимум с двух сторон.

Опубликована карта, на которой наглядно видно, что подвергшиеся нападению наши села находятся в 100 километрах от места первоначального инцидента у водозабора «Головной».

Фото — скриншот из соцсетей пользователя @mvonavub. Село Кок-Таш и Лейлекский район

Стрелкой на карте обозначено село Кок-Таш в Баткенском районе. Оно находится у самой границы, на пути к таджикскому анклаву Ворух. Это село подверглось атаке в первый же день конфликта. В Баткенском районе сожгли дома, автозаправки и магазины. В этом районе также пострадали села Кок-Терек, Кызыл-Бел, Ак-Сай, Уч-Добо.

На карте прямоугольником обозначен Лейлекский район, где больше всего пострадало село Максат. Там, как сообщают сами местные жители и очевидцы, полностью сожжены дома. Под обстрелом оказались села Арка, Интернационал, Жаштык и Борбордук. В Кулунду также сожгли несколько домов. Они обозначены на карте ниже.

Фото — скриншот из соцсетей пользователя @mvonavub. Села Лейлекского района

Зеленым отмечено село Жаны-Жер, куда сначала эвакуировали жителей Лейлекского района. Однако позже людей вывезли и оттуда. Сейчас сельчане эвакуированы в села Маргун и Дархум, а также в Исфану, Баткен и Сулюкту.