Инцидент на границе. МИД Кыргызстана и Таджикистана ведут переговоры

МИД Кыргызстана и Таджикистана ведут переговоры по локализации конфликта на границе. Об этом 24.kg сообщил министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

По его словам, переговоры проходят на всех уровнях, также со стороны правоохранительных органов.

«Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Потом МИД сделает заявление», — отметил Руслан Казакбаев.

Он добавил, что нота протеста послу Таджикистана в Кыргызстане пока не вручалась.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.