19:35
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. МИД Кыргызстана и Таджикистана ведут переговоры

МИД Кыргызстана и Таджикистана ведут переговоры по локализации конфликта на границе. Об этом 24.kg сообщил министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

По его словам, переговоры проходят на всех уровнях, также со стороны правоохранительных органов.

«Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Потом МИД сделает заявление», — отметил Руслан Казакбаев.

Он добавил, что нота протеста послу Таджикистана в Кыргызстане пока не вручалась.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192156/
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
Среди эвакуированных из Кок-Таша есть младенцы и беременные женщины
Инцидент на границе. ГКНБ сообщает о нападении на пограничные посты
Инцидент на границе. Минздрав отправил в Баткен 54 тонны продуктов питания
Инцидент на границе. В Баткене горит погранзастава «Достук»
В Баткенскую область прибыл первый замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков
Инцидент на границе. Переговоры с таджикской стороной не начались
Инцидент на границе. Скончался один пострадавший
Инцидент на границе. Около 30 митингующих намерены выехать в Баткенскую область
Инцидент на границе. МИД Узбекистана призвал к мирному урегулированию ситуации
Инцидент на границе. К митингующим в Бишкеке вышел замглавы аппарата кабмина
Популярные новости
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Мужчина, сбежавший накануне из&nbsp;Свердловского УВД Бишкека, задержан Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями
Инцидент на&nbsp;границе. Таджикистан начал массированный обстрел Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
29 апреля, четверг
19:35
Госэкотехинспекция изучает причины отравления рыбы в прудах Чуйской области Госэкотехинспекция изучает причины отравления рыбы в пр...
19:34
Среди эвакуированных из Кок-Таша есть младенцы и беременные женщины
19:30
Инцидент на границе. МИД Кыргызстана и Таджикистана ведут переговоры
19:26
Инцидент на границе. К митингующим вышел спикер парламента Талант Мамытов
19:22
Инцидент на границе. Депутаты парламента поедут в Баткенскую область