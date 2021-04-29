Инцидент на границе. Скончался один пострадавший

Число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе выросло до 17 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, на 18.00 в Баткенскую областную больницу поступило еще пять пострадавших, из них один умерший. Еще один пострадавший поступил в ЦОВП Лейлека.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 11 пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.