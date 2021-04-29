Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов

В Кок-Таше горит несколько домов. Информацию 24.kg подтвердили в обладминистрации Баткена.

По их словам, количество пострадавших домов пока неизвестно.

По словам местных жителей, дома кыргызов подожгли жители таджикских сел.

«Как известно, из сел Кок-Таш и Ак-Сай людей эвакуировали. Жители соседней страны начали жечь кыргызские дома», — заявили местные жители.

Отметим, эвакуированы 400 жителей сел Кок-Таш и Ак-Сай. По данным пресс-службы полпреда, они расположились в четырех школах. Местные власти обеспечивают питанием.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 11 пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.