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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. В больницы поступили еще четверо пострадавших

В Баткенскую областную объединенную больницу по линии скорой помощи доставлено еще четверо пострадавших. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

В ведомстве, со ссылкой на главврача больницы Азизбека Жунусова, сообщили, что сейчас идет обследование и оценка тяжести состояния здоровья поступивших. «Дополнительная информация будет дана позже», — сообщили в Минздраве.

Ранее за медицинской помощью обратились четверо пострадавших. 30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192081/
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