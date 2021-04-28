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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Жители двух стран вновь стали бросать камни друг в друга

В селе Кок-Таш на кыргызско-таджикском участке границы местные жители вновь стали закидывать друг друга камнями. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что ранее таджикская сторона пыталась установить камеры видеонаблюдения на электрических столбах. Кыргызстанские пограничники остановили работу, в этот момент прозвучали выстрелы из охотничьего ружья.

«После этого жители обеих стран стали закидывать друг друга камнями, но конфликт на время удалось погасить. Примерно в 19.30 инцидент вновь повторился. Сейчас силовики проводят разъяснительные работы», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191952/
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