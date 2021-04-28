Инцидент на границе. Жители двух стран вновь стали бросать камни друг в друга

В селе Кок-Таш на кыргызско-таджикском участке границы местные жители вновь стали закидывать друг друга камнями. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что ранее таджикская сторона пыталась установить камеры видеонаблюдения на электрических столбах. Кыргызстанские пограничники остановили работу, в этот момент прозвучали выстрелы из охотничьего ружья.
«После этого жители обеих стран стали закидывать друг друга камнями, но конфликт на время удалось погасить. Примерно в 19.30 инцидент вновь повторился. Сейчас силовики проводят разъяснительные работы», — сообщили редакции.