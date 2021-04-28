В Бишкеке мужчина полез в окно к бывшей супруге и застрял

Выяснились подробности происшествия, накануне случившегося в Бишкекском микрорайоне «Улан-2». Источник в правоохранительных органах сообщил 24.kg, что застрявший в окне дома 54-летний мужчина таким образом пытался проникнуть в квартиру бывшей супруги.

«Изначально, когда сотрудники поехали на вызов, подумали, что это вор-домушник. Но при опросе выяснилось, что он бывший супруг проживающей в квартире женщины. Они развелись, но мужчина постоянно искал встречи и всячески досаждал ей. Собственно, от него на окна и были поставлены решетки, в которых он застрял», — рассказал источник.

Фото пресс-службы МЧС

Напомним, накануне спасатели МЧС и милиционеры выехали на вызов в один из многоквартирных домов микрорайона. На месте они обнаружили мужчину, застрявшего между решетками и рамой окна. Оказавшегося в непростой ситуации высвободили из западни и передали медикам. Он не пострадал.