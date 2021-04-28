В Чуйской области местный житель из ревности пырнул ножом иностранца

В Чуйской области 18-летний местный житель на почве ревности ударил ножом 23-летнего студента-иностранца. Об этом сообщает областное ГУВД.

«27 апреля в 4.20 в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение из территориальной больницы о госпитализации мужчины с ножевым ранением в живот. Установлено, что потерпевший — иностранец, студент одного из вузов. Спустя несколько часов удалось установить личность подозреваемого и задержать его. По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ревности», — уточнили в милиции.

Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный

По факту нанесения тяжкого вреда здоровью ведется следствие. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.