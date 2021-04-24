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Происшествия

В Алматы мужчина ранил охранника и забаррикадировался в квартире многоэтажки

В Алматы (Казахстан) уже несколько часов проходит спецоперация из-за вооруженного мужчины в многоэтажке. Об этом сообщают СМИ РК со ссылкой на департамент полиции города.

Уточняется, что в жилом комплексе «Бухар Жырау Тауэрс» вооруженный мужчина заперся в квартире. Слышны выстрелы.

По предварительным данным, у мужчины произошел конфликт с охранником жилого комплекса, в ходе которого подозреваемый выстрелил охраннику в ногу из охотничьего ружья.

Сейчас охранник находится в больнице, а полиция пытается задержать злоумышленника. Операция длится уже несколько часов.

«Департамент полиции города Алматы информирует, что в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191429/
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