Президенту АУЦА предъявлено обвинение в незаконном изготовлении наркотиков

Президенту АУЦА Эндрю Качинсу вручено уведомление о подозрении по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что Качинс отпущен под обязательство о явке.

«Допрос Эндрю Качинса и иные следственные действия проводились в связи с наличием достаточных оснований. Получены результаты исследования представленных образцов веществ в виде таблеток белого и желтого цветов, капсул синего и красно-белого цветов. Согласно выводу экспертизы, таблетки представленные на исследование, содержат в своем составе психотропное вещество. В рамках досудебного производства осуществлялся обыск по месту жительства, досмотр и обыск автомашины Эндрю Качинса», — сообщили в МВД.

Накануне Эндрю Качинса вызвали на допрос. В следственной службе МВД он провел несколько часов.