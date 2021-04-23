Религиозная вражда. Ученую Гулзат Аалиеву отпустили под домашний арест

Кандидата философских наук Гулзат Аалиеву, подозреваемую в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека. Гулзат Аалиева не должна покидать свой дом с 22.00 до 06.00. Мера пресечения избрана до 21 июня.

Отметим, Гулзат Аалиева пропагандировала тенгрианство и критиковала ислам. Кандидат философских наук также выступала с критикой в адрес муфтията. Ученую задержали накануне, ей вручено уведомление о подозрении по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.

