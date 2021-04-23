Подкуп избирателей. Задержанную сотрудниками МВД женщину госпитализировали

Юлию Б., задержанную по подозрению в нападении на сотрудников милиции, госпитализировали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Вчера, напомним, Юлию Б. водворили в ИВС, несмотря на то, что женщине было плохо и она просила о медицинской помощи. Поздно вечером ее госпитализировали.

Уточняется, что сегодня Первомайский районный суд Бишкека должен избрать Юлии Б. меру пресечения.

«Адвокат просит признать задержание Юлии Б. незаконным. По его данным, женщину задержали в Бишкеке 22 апреля на пересечении улиц Панфилова и Кулатова. При этом оперативники не представились и не показали служебных удостоверений. По дороге в УВД Юлию унижали и оскорбляли. В нарушение УПК ей не назвали причин задержания. В милиции долгое время ей не давали пить, отказали в медицинской помощи», — сообщили редакции.

Известно, что Юлии Б. не давали связаться с адвокатом и даже удалили номер защитника из ее телефона.

Напомним, в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.