Подкуп избирателей. Свидетельница по делу задержана и водворена в ИВС

Юлию Б., оказавшуюся свидетелем по делу о подкупе избирателей, задержали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что сегодня следователь УВД Первомайского района Бишкека задержал Юлию Б. на 48 часов. Женщину водворили в ИВС ГУВД столицы.

Отметим, что женщине предъявляют статью «Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» УК КР. Максимальное наказание по данной статье — штраф или лишение свободы сроком в два года и шесть месяцев.

Напомним, накануне в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.