22:03
USD 84.79
EUR 101.80
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Выборы - 2021

Подкуп избирателей. Свидетельница по делу задержана и водворена в ИВС

Юлию Б., оказавшуюся свидетелем по делу о подкупе избирателей, задержали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Подкуп избирателей. Свидетель и милиционеры обвиняют друг друга в нападении

Уточняется, что сегодня следователь УВД Первомайского района Бишкека задержал Юлию Б. на 48 часов. Женщину водворили в ИВС ГУВД столицы.

Отметим, что женщине предъявляют статью «Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» УК КР. Максимальное наказание по данной статье — штраф или лишение свободы сроком в два года и шесть месяцев.

Напомним, накануне в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191199/
просмотров: 608
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство
Подкуп избирателей. Свидетель и милиционеры обвиняют друг друга в нападении
Местные выборы. Как нам избавиться от порочного подкупа избирателей
Черный PR. В багажнике автомашины агитатора НДПК милиция ничего не нашла
НДПК обвиняют в подкупе избирателей. В партии опровергают и называют черным PR
Выборы в БГК. Представителей одной из партий подозревают в подкупе
В Аламединском районе задержана одна из кандидатов в депутаты. За мошенничество
Местные выборы. В Бишкеке задержан подозреваемый в подкупе избирателей
Подкуп избирателей в городе Ош. Милиция начала проверку
Местные выборы. Итоги выездного голосования отменены на шести участках Бишкека
Популярные новости
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на&nbsp;поиски бросили все силы милиции Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции
Бизнес
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не&nbsp;нарушала законы КР. Обращение GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline! Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!
22 апреля, четверг
21:41
Активисты новостроек рассказали, как борются с семейным насилием Активисты новостроек рассказали, как борются с семейным...
21:27
Подкуп избирателей. Свидетельница по делу задержана и водворена в ИВС
21:14
Опасно для жизни. В Бишкеке женщина ехала за рулем с ребенком на коленях
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 апреля: без осадков
20:46
Продают сельхозугодья под жилье. Житель Сузака пожаловался на местные власти