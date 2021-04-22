Подкуп избирателей. Свидетель и милиционеры обвиняют друг друга в нападении

В Бишкеке при задержании девушка оказала сопротивление милиционерам. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

Сама девушка утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.

Уточняется, что Юлия Б. проходит свидетелем по делу о подкупе избирателей во время выборов в Бишкекский горкенеш. Ранее факт был зарегистрирован в ЕРПП.

«Во время досмотра гражданки Юлии Б. и автомобиля, где она находилась, на заднем сидении салона были обнаружены деньги и документы. Вместе с другим гражданином Э.А. они были доставлены в УВД Первомайского района для проведения следственных действий. 21 апреля девушка была доставлена в УВД на основании следственного поручения. Ранее следователь неоднократно просил ее принять участие в следственных действиях по делу о подкупе избирателей. Девушка скрыла свой фактический адрес проживания и место работы», — рассказали в милиции.

В УВД отметили, что, когда было установлено место работы Юлии Б., она пыталась скрыться. На законные требования проехать в следственную службу не реагировала.

«Юлия Б. стала кричать, мешала милиционерам исполнить свои обязанности. По дороге в УВД она накинулась на сотрудника милиции, который был за рулем, схватила его за шею, пытаясь спровоцировать ДТП. В это время второй милиционер взял ее за руки. Она укусила руку другого сотрудника милиции. О происшествии доложено руководству», — сказали в УВД.

Редакция связалась с Юлией Б. Она рассказала, что к ней на работу пришли сотрудники милиции, говорили грубо и требовали последовать за ними.

«Я попросила позвонить руководству, чтобы сообщить о том, что мне нужно проехать в отделение милиции. Мне этого не дали сделать, скрутили руки и насильно затолкали в автомашину. Один из милиционеров в машине стал оскорблять меня, несколько раз ударил, стал душить. Он схватил меня за грудь, все это сопровождалось ненормативной лексикой. В УВД мне стали угрожать дубинкой. От меня требовали сказать, где находится другой свидетель по делу», — заявила девушка.

По ее словам, ни к какой политической партии, а тем более к избирательной кампании, она отношения не имеет.

Фото 24.kg. Пострадавшая прошла медицинское освидетельствование

«11 апреля я была в автомобиле своего знакомого. Он фигурирует в деле о подкупе избирателей. Однако мне неизвестно, где он находится, о чем я неоднократно говорила милиционерам. Никаких повесток по адресу прописки на мое имя не приходило. Сотрудники милиции заявили, что они мне звонили, но я не беру трубку с незнакомых мне номеров», — отметила Юлия Б.

Известно, что пострадавшая обратилась с заявлением о принятии мер в отношении милиционеров в ГУВД столицы. Факт зарегистрирован в журнале учета информации.