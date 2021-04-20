Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 68-летний Сотциал Борончиев

В Бишкеке разыскивают без вести пропавшего 68-летнего Сотциала Борончиева. Пожилой человек страдает от потери памяти. Об этом 24.kg сообщили в Совете общественной безопасности КР.

«20 апреля в 06.34 он вышел из дома по улице имени Аалы Токомбаева и не вернулся по настоящее время. Был одет по сезону: спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, жилетка черного цвета, кофта серого цвета, на голове кепка черного цвета. Приметы: рост 175- 177 сантиметров , среднего телосложения. Особые приметы: на правом виске имеется шрам», — проинформировали волонтеры.

Фото Совета общественной безопасности КР

Отмечается, что пожилой человек нуждается в медицинской помощи. В Совете общественной безопасности просят тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, обращаться по следующим номерам телефонов: 0755074720 и 0555230490.