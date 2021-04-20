19:43
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 68-летний Сотциал Борончиев

В Бишкеке разыскивают без вести пропавшего 68-летнего Сотциала Борончиева. Пожилой человек страдает от потери памяти. Об этом 24.kg сообщили в Совете общественной безопасности КР.

«20 апреля в 06.34 он вышел из дома по улице имени Аалы Токомбаева и не вернулся по настоящее время. Был одет по сезону: спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, жилетка черного цвета, кофта серого цвета, на голове кепка черного цвета. Приметы: рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения. Особые приметы: на правом виске имеется шрам», — проинформировали волонтеры.

Совета общественной безопасности КР
Фото Совета общественной безопасности КР

Отмечается, что пожилой человек нуждается в медицинской помощи. В Совете общественной безопасности просят тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, обращаться по следующим номерам телефонов: 0755074720 и 0555230490.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190885/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
Поссорился с семьей и жил у друга. Милиция нашла без вести пропавшего
Внимание, розыск! В Иссык-Кульском районе пропал 53-летний Кубатбек Асамудинов
Найденного в одном из дворов Бишкека двухлетнего малыша передали матери
Внимание, розыск! В Панфиловском районе пропал 15-летний Адилет Данияров
Уже пыталась сдать сына в приют. Нашлась мать потерявшегося двухлетнего малыша
Внимание, розыск! В Бакай-Атинском районе пропал двухлетний Рамзан Айткулов
Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропала 17-летняя Рахат Тыныбекова
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 16-летняя Назик Уланова
Пропавшая без вести Феруза Сыдыкова нашлась. Ее передали родителям
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 33-летняя Гульназ Мурсакматова
Популярные новости
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на&nbsp;поиски бросили все силы милиции Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции
В&nbsp;центре Бишкека похитили девушку для женитьбы. Подозреваемый задержан В центре Бишкека похитили девушку для женитьбы. Подозреваемый задержан
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
20 апреля, вторник
19:33
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончал...
19:31
В Кара-Балте негодные к строевой службе призывники будут подметать улицы
19:14
Наши в Европе. Кыргызстанки в формате 5G сыграли дуэтом на фортепиано
19:02
В Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс
18:51
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 68-летний Сотциал Борончиев