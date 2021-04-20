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Происшествия

В Кара-Балте неизвестные обстреляли машину основателя политической партии

В Кара-Балте неизвестные обстреляли автомашину основателя политической партии «Элдик» Назми Бадалова. Информацию 24.kg подтвердил сам пострадавший.

По его словам, 20 апреля примерно в 03.30 во дворе дома неизвестные два раза выстрелили в его автомашину марки «Тойота Камри».

У партии «Элдик» в городском кенеше пять мандатов.

В партии отмечают, что обстрел связан с политической деятельностью Назми Бадалова.

В ГУВД области рассказали, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Начато досудебное производство. Назначена экспертиза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190759/
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