В Кара-Балте неизвестные обстреляли машину основателя политической партии

В Кара-Балте неизвестные обстреляли автомашину основателя политической партии «Элдик» Назми Бадалова. Информацию 24.kg подтвердил сам пострадавший.

По его словам, 20 апреля примерно в 03.30 во дворе дома неизвестные два раза выстрелили в его автомашину марки «Тойота Камри».

У партии «Элдик» в городском кенеше пять мандатов.

В партии отмечают, что обстрел связан с политической деятельностью Назми Бадалова.

В ГУВД области рассказали, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Начато досудебное производство. Назначена экспертиза.