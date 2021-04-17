На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ситуация под контролем

Сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между жителями села Ходжаи Аъло Согдийской области Таджикистана и сотрудниками Баткенского областного водоканала Кыргызстана. Информацию подтвердили в Пограничной службе ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники водоканала начали проводить очистительные работы на водозаборе «Головной». Около 50 жителей села Ходжаи Аъло, прибыв на место, потребовали, чтобы работы на данном участке проводились совместно. В ходе словесной перепалки граждане Таджикистана начали закидывать рабочих водоканала камнями.

«Незамедлительно была проведена встреча руководителей силовых ведомств, органов местного самоуправления, а также полномочного представителя правительства КР в Баткенской области с мэром города Исфары РТ, по итогам которой было принято решение о временном приостановлении очистительных работ на водозаборе «Головной», — проинформировали в Погранслужбе ГКНБ.

Пострадавших с кыргызской стороны нет.

В ходе инцидента оружие не применялось. Охрану прилегающей к водозабору «Головной» территории осуществляют военнослужащие Пограничной службы КР, сам объект под охраной подразделения внутренних войск МВД КР.

Сейчас обстановка стабильная.