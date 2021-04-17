21:27
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ситуация под контролем

Сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между жителями села Ходжаи Аъло Согдийской области Таджикистана и сотрудниками Баткенского областного водоканала Кыргызстана. Информацию подтвердили в Пограничной службе ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники водоканала начали проводить очистительные работы на водозаборе «Головной». Около 50 жителей села Ходжаи Аъло, прибыв на место, потребовали, чтобы работы на данном участке проводились совместно. В ходе словесной перепалки граждане Таджикистана начали закидывать рабочих водоканала камнями.

«Незамедлительно была проведена встреча руководителей силовых ведомств, органов местного самоуправления, а также полномочного представителя правительства КР в Баткенской области с мэром города Исфары РТ, по итогам которой было принято решение о временном приостановлении очистительных работ на водозаборе «Головной», — проинформировали в Погранслужбе ГКНБ.

Пострадавших с кыргызской стороны нет.

В ходе инцидента оружие не применялось. Охрану прилегающей к водозабору «Головной» территории осуществляют военнослужащие Пограничной службы КР, сам объект под охраной подразделения внутренних войск МВД КР.

Сейчас обстановка стабильная.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190540/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Две тонны куриного мяса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Разделение на рода и племена. В УВД рассказали о причинах массовой драки
В Баткенской области завершается первый этап строительства канала Максат
Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Пограничная служба прокомментировала видео
В Кыргызстан пытались провезти контрабандные станки для производства пескоблока
Веники, казаны и посуда. Контрабанду на 4 миллиона сомов задержали в Баткене
За полгода не подготовились. Вопрос об особом статусе Баткенской области отложен
Узбекские пограничники пытались препятствовать посадке саженцев у родника Чечме
Строительство промзоны в Баткене. Садыр Жапаров ознакомился с проектом
В Баткене начались командно-штабные учения «Безопасность-2021»
Популярные новости
В&nbsp;Пригородном 15&nbsp;женщин облили себя бензином и&nbsp;заявляют об&nbsp;акции самосожжения В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения
По&nbsp;подозрению в&nbsp;госизмене задержан политолог Марат Казакпаев По подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев
На&nbsp;племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в&nbsp;Генпрокуратуру На племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в Генпрокуратуру
Дело о&nbsp;госизмене. Сайт, с&nbsp;которым сотрудничал Марат Казакпаев, удалил его данные Дело о госизмене. Сайт, с которым сотрудничал Марат Казакпаев, удалил его данные
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
17 апреля, суббота
21:08
На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ситуация под контролем На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Сит...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 апреля: дожди
19:00
Цифра дня. 13 тысячам 361 гражданину назначена пенсия с начала года
18:55
Иссык-кульский корень. Художница создала иллюстрации о лечении отваром
18:44
Альтернатива акониту. Ученые предлагают куркумин как средство от коронавируса